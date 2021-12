Basket, NBA 2021: Kyle Lowry entra nel protocollo Covid, quinta assenza per gli Heat (Di domenica 26 dicembre 2021) Cresce il numero di giocatori nel protocollo Covid della NBA, con Kyle Lowry che è entrato nel programma di isolamento e pertanto salterà alcune partite di regular season in attesa di accertarsi della positività o meno al virus. Il playmaker ex Toronto Raptors ha sino ad ora saltato solamente due sfide, ma per i Miami Heat si tratta di una grossa tegola, poichè si va ad aggiungere alla lista di indisponibili dopo nomi pesanti. La franchigia della Florida deve infatti fare a meno anche di Bam Adebayo, Victor Oladipo, Markieff Morris e Dewayne Dedmond, correndo ai ripari richiamando giocatori dalla G-League. Non si conoscono ancora i tempi di recupero di Lowry, che dovrà ora seguire tamponi di verifica e rimanere in isolamento fino a quando verranno escluse possibilità ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Cresce il numero di giocatori neldella NBA, conche èto nel programma di isolamento e pertanto salterà alcune partite di regular season in attesa di accertarsi della positività o meno al virus. Il playmaker ex Toronto Raptors ha sino ad ora saltato solamente due sfide, ma per i Miamisi tratta di una grossa tegola, poichè si va ad aggiungere alla lista di indisponibili dopo nomi pesanti. La franchigia della Florida deve infatti fare a meno anche di Bam Adebayo, Victor Oladipo, Markieff Morris e Dewayne Dedmond, correndo ai ripari richiamando giocatori dalla G-League. Non si conoscono ancora i tempi di recupero di, che dovrà ora seguire tamponi di verifica e rimanere in isolamento fino a quando verranno escluse possibilità ...

