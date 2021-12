Vaccino, Djokovic salterà l’ATP Cup: poche speranze anche per Australian Open (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic — Sembra ormai confermato: per motivi legati al Vaccino, «al 99%» il 20 volte campione slam Novak Djokovic salterà la Atp Cup in programma a Sydney a partire dal prossimo 1° gennaio. Lo rivela il sito serbo Blic Sport, riportando che il fuoriclasse del tennis mondiale salterà la competizione a squadre. Nessuna conferma, per ora, riguardo l’Australian Open, anche se Blic ipotizza che Djokovic si pronuncerà in merito prima della fine dell’anno. Il giocatore si trova attualmente a Belgrado per trascorrere il Natale con la propria famiglia e partecipare ad eventi organizzati dalla sua Fondazione. Djokovic al 99% non parteciperà all’ATP Sempre su Blic la cronista sportiva Jelena Medic riporta le dichiarazioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 dicembre 2021) Roma, 25 dic — Sembra ormai confermato: per motivi legati al, «al 99%» il 20 volte campione slam Novakla Atp Cup in programma a Sydney a partire dal prossimo 1° gennaio. Lo rivela il sito serbo Blic Sport, riportando che il fuoriclasse del tennis mondialela competizione a squadre. Nessuna conferma, per ora, riguardo l’se Blic ipotizza chesi pronuncerà in merito prima della fine dell’anno. Il giocatore si trova attualmente a Belgrado per trascorrere il Natale con la propria famiglia e partecipare ad eventi organizzati dalla sua Fondazione.al 99% non parteciperà alSempre su Blic la cronista sportiva Jelena Medic riporta le dichiarazioni ...

Advertising

Cassuto3Cassuto : Djokovic ha deciso: preferisce essere un uomo libero. Dalla Serbia la notizia più bella: non andrà in Australia per… - IlPrimatoN : Il campione, che non vuole rivelare il proprio status vaccinale, non si piega alle regole anti-Covid per l'ingresso… - MDX_0x0 : RT @seguitemi2021: Così si fa.. ???????? - diStasioStefano : Djokovic ha deciso: preferisce essere un uomo libero. Dalla Serbia la notizia più bella: non andrà in Australia per… - AnimalBanning : RT @gallina_di: Djokovic ha deciso: preferisce essere un uomo libero. Dalla Serbia la notizia più bella: non andrà in Australia per non far… -