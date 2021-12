Stories Of A Generation, esce la docuserie con Papa Francesco: il trailer (Di venerdì 24 dicembre 2021) "Penso che oggi sia importante, per il futuro dell'umanità, che i giovani parlino con gli anziani": sono le parole di Papa Francesco che ascoltiamo all'inizio del trailer della miniserie TV 'Stories ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) "Penso che oggi sia importante, per il futuro dell'umanità, che i giovani parlino con gli anziani": sono le parole diche ascoltiamo all'inizio deldella miniserie TV '...

Advertising

Salvo1Di : RT @simonaercolani: L'ho letto su Sorrisi: “Stories of a generation”: per Natale diamo la parola a Papa Francesco - simonaercolani : RT @antoniospadaro: +++ Una mia Intervista a #PapaFrancesco sul Fatto quotidiano oggi in edicola. È anticipazione della docuserie #Netflix… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: LA SERIE CON PAPA FRANCESCO 'Stories of a generation': arriva la docu-serie in quattro episodi sul rapporto tra anzian… - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: LA SERIE CON PAPA FRANCESCO 'Stories of a generation': arriva la docu-serie in quattro episodi sul rapporto tra anzian… - fattoquotidiano : LA SERIE CON PAPA FRANCESCO 'Stories of a generation': arriva la docu-serie in quattro episodi sul rapporto tra anz… -