Autotrasportatori | “Da eroi a dimenticati dal Governo | nessun aiuto a quanti di noi hanno investito in camion green”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Ripercorrere, a ritroso, ciò che è accaduto da quando è esplosa la pandemia, ormai prossima a tagliare il traguardo dei due anni, aiuta a capire molte cose. Per esempio che il mondo dell’autotrasporto riveste un ruolo strategico fondamentale non solo per l’economia ma per la vita quotidiana di tutti, per la “normalità” della vita. Decine di migliaia diloconfermato, con il loro lavoro quotidiano, in questo lunghissimo periodo d’emergenza dimostrando senso di responsabilità, disponibilità, coraggio, continuando a lavorare, quando moltissime altre attività si erano fermate per la paura del contagio, per assicurare il cibo nei negozi e nei supermercati, i carburanti nelle stazioni di servizio, i medicinali nelle farmacie e negli ospedali. Mettendo sempre le esigenze e i problemi del Paese davanti a tutto. Una disponibilità e un ...