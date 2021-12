Atalanta, tutte le classifiche aggiornate: Toloi al comando. 1 00 gol in un anno, ma non è il miglior risultato di Gasp (Di giovedì 23 dicembre 2021) N iente da fare, l’Atalanta esce solo con un punto dalla trasferta sul campo del Genoa. Stanchezza e poca lucidità negli ultimi metri non hanno permesso ai nerazzurri, comunque propositivi, di portare a casa il bottino pieno. Alcune prestazioni positive … Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 23 dicembre 2021) N iente da fare, l’esce solo con un punto dalla trasferta sul campo del Genoa. Stanchezza e poca lucidità negli ultimi metri non hpermesso ai nerazzurri, comunque propositivi, di portare a casa il bottino pieno. Alcune prestazioni positive …

Advertising

cmdotcom : #Plusvalenze, tutte le volte che l'#Atalanta ha 'aiutato' l'#Inter: 19,5 milioni pompati nei conti interisti, per z… - Giovac87 : RT @toselluc: Spezia Juventus 2-3 “Eh ma era lo Spezia” Napoli Spezia 0-1 Juventus Roma 1-0 “Solo 1-0? Che schifo!” Atalanta Roma 1-4 Juv… - annamarone : RT @toselluc: Spezia Juventus 2-3 “Eh ma era lo Spezia” Napoli Spezia 0-1 Juventus Roma 1-0 “Solo 1-0? Che schifo!” Atalanta Roma 1-4 Juv… - IRebell05 : RT @Boboj29: Classifica al termine del girone d'andata Inter 46 Non dura ,non dura minga Milan 42 ,Cade ,si rialza , barcolla e' sempre li… - MS_silvermar : @FalcoN18236637 @XTCSabre @FBiasin Vittoria contro Napoli, Roma e Fiorentina. Pareggi contro Milan, Atalanta (con 2… -