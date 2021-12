Mascherine obbligatorie a Roma e nel Lazio | raccomandate Ffp2 su metro | bus e tram

(Di martedì 21 dicembre 2021)all’aperto ae nelleper i mezzi pubblici. E’ stata firmata nella giornata di ieri l’ordinanza del Governatore Nicola Zingaretti che ha reintrodotto l’obbligo delleall’aperto nel. Un provvedimento che era nell’aria da giorni e che a breve, per uniformare le decisioni degli Enti locali che sin qui si sono mossi in ordine sparso, potrebbe tornare in vigore sull’intero territorio nazionale. Leggi anche: Nuovo decreto 23 dicembre 2021: cosa cambia per Green Pass, tamponi e vaccino Covid Obbligo mascherina all’aperto dal 23 dicembre nel: l’ordinanza Il testo firmato in Regione entrerà in vigore l’antivigilia di Natale, giovedì 23 dicembre, su tutto il territorio ...

Anche in Lazioall'aperto dal 23 dicembre : Zingaretti ha firmato l'ordinanza. Ma dalla settimana prossima, secondo l'assessore alla sanità Alessio D'Amato, la Regione potrebbe trovarsi in ...Il Lazio si prepara invece al passaggio di colore per Capodanno, ma dal prossimo 23 dicembre saranno in ogni casoanche qui leall'aperto. Intanto, la pandemia in Italia, le ...Il documento prevede anche tamponi di screening per i sanitari ogni 10 giorni. D'Amato preve il passaggio della Regione in zona gialla per Capodanno ...