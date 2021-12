Il governo pensa a un Green Pass più breve (Di lunedì 20 dicembre 2021) Green Pass di durata più breve e obbligo di tampone ai vaccinati per partecipare a feste e grandi eventi. Sono queste le principali misure di cui si discute nel governo in vista della riunione convocata per il 23 dicembre a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi, per contenere l’avanzata del Covid-19 e la corsa della variante Omicron. La curva dei contagi in salita comincia a fare paura. E anche se la linea di Draghi resta quella di voler mantenere aperte tutte le attività, bisogna agire per rallentare la crescita e limitare i contatti, spingendo sulla copertura dei vaccini e le terze dose. Visto che, come rivelano diversi studi, cominciano a perdere efficacia dopo i primi cinque mesi. Il decreto sul certificato verde scade il 15 gennaio, ma sembra scontato che il Green Pass rilasciato ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 dicembre 2021)di durata piùe obbligo di tampone ai vaccinati per partecipare a feste e grandi eventi. Sono queste le principali misure di cui si discute nelin vista della riunione convocata per il 23 dicembre a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi, per contenere l’avanzata del Covid-19 e la corsa della variante Omicron. La curva dei contagi in salita comincia a fare paura. E anche se la linea di Draghi resta quella di voler mantenere aperte tutte le attività, bisogna agire per rallentare la crescita e limitare i contatti, spingendo sulla copertura dei vaccini e le terze dose. Visto che, come rivelano diversi studi, cominciano a perdere efficacia dopo i primi cinque mesi. Il decreto sul certificato verde scade il 15 gennaio, ma sembra scontato che ilrilasciato ...

