Lazio | il Capodanno in zona gialla e il rischio arancione nel 2022 | «La festa No vax sarebbe una bomba biologica»

Il Lazio rischia di passare in zona gialla dopo Natale. E in arancione nel 2022. Ieri la regione ha registrato 2.121 nuovi contagi, in calo rispetto al giorno prima. «Il Natale sarà in zona bianca — spiega oggi all'edizione romana di Repubblica l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato — ma se i numeri inizieranno a raddoppiare di rilevazione in rilevazione come è successo negli ultimi tre giorni a New York non ci sarà molto da fare». Sulla carta ci sarà il ritorno della mascherina all'aperto e più restrizioni per i non vaccinati. Ma l'assessore punta anche il dito sulla festa a piazza del Popolo che secondo Telegram starebbero organizzando alcuni No Green pass: «Hanno rifiutato di vaccinarsi e vogliono darsi appuntamento per la sera del 31 dicembre in piazza del

