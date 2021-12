Dalla Puglia arriva l’auto ecologia del futuro. Ancora un primato per il sud (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiama Snap U1 l’auto ecologia del futuro, arriva Dalla Puglia. Opera di una startup innovativa nella quale trovano un posto d’onore Francesco Passarella, ingegnere meccanico originario di Brindisi, e il designer barese Sergio D’argento. l’auto ecologica del futuro è made in sud, per la precisione è pugliese. La startup, Snap s.r.l ha infatti vinto il PIN, una iniziativa promossa dalle Politiche giovanili della Regione Puglia. La società ha realizzato un veicolo unico sia per estetica che per meccanica. l’auto a pedalata assistita è un mix tra una bicicletta e un’autovettura. La Snap U1 è veicolo urbano elettrico personale a pedalata assistita in grado di trasportare fino a due passeggeri. Già vincitore del premio ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si chiama Snap U1del. Opera di una startup innovativa nella quale trovano un posto d’onore Francesco Passarella, ingegnere meccanico originario di Brindisi, e il designer barese Sergio D’argento.ecologica delè made in sud, per la precisione è pugliese. La startup, Snap s.r.l ha infatti vinto il PIN, una iniziativa promossa dalle Politiche giovanili della Regione. La società ha realizzato un veicolo unico sia per estetica che per meccanica.a pedalata assistita è un mix tra una bicicletta e un’autovettura. La Snap U1 è veicolo urbano elettrico personale a pedalata assistita in grado di trasportare fino a due passeggeri. Già vincitore del premio ...

Advertising

napolipiucom : Dalla Puglia arriva l'auto ecologia del futuro. Ancora un primato per il sud #auto #ecologia #ForzaNapoliSempre… - AdaChirizzi : RT @CislPuglia: Classifica #Sole24Ore, @CastellucciAnto: Puglia, politiche di sviluppo poco efficaci e limitata capacità di spesa. Non chie… - Luisa70368354 : RT @ruggierofilann4: BUONGIORNO DALLA #Puglia. UNA PANORAMICA DI UNO DEI PAESI PIU' BELLI AL MONDO-POLIGNANO A MARE. - ConzaEmilio : RT @CislPuglia: Classifica #Sole24Ore, @CastellucciAnto: Puglia, politiche di sviluppo poco efficaci e limitata capacità di spesa. Non chie… - fnpcislpuglia1 : Anche i pensionati della #fnpcislpuglia sabato 18 dicembre saranno a Roma per la manifestazione nazionale.… -