Sorteggio Champions Inter | Zanetti | C' è rammarico

(Di martedì 14 dicembre 2021) E' stato un pomeriggio di alti e bassi quello di ieri per i tifosi dell'. L'urna per i sorteggi diLeague ha dovuto produrre due esiti diversi, perché la prima estrazione è risultata ...

Advertising

UEFAcom_it : A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre posson… - Inter : ?? | #UCL Sorteggio nullo: verrà ripetuto alle 15:00 ?? - juventusfc : Ci siamo! Si inizia! ?? - Ayreon1985 : RT @SkySport: ULTIM'ORA CHAMPIONS LEAGUE Il sorteggio sarà ripetuto interamente alle 15 La decisione ufficiale da parte dell'UEFA #SkySport… - FabioMarzo1 : RT @delinquentweet: Tutto pronto per il nuovo sorteggio di Champions, ecco le fasce: 1? ????Bayern Monaco ??????????????Liverpool ????Philadelphia 7… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggio Champions

...League ha dovuto produrre due esiti diversi, perché la prima estrazione è risultata irregolare e si è reso necessario ripetere. I nerazzurri avevano pescato inizialmente l'Ajax ,...L'Inter non è stata fortunata nel secondodegli ottavi di finale diLeague. A febbraio e marzo, infatti, di fronte ci sarà il Liverpool di Klopp. Una sfida affascinante, che comunque vada farà crescere i nerazzurri. ...Il vice presidente ha commentato il disguido del software per i sorteggi Champions, l'Inter aveva pescato l'Ajax, ora c'è il Liverpool ...“Se uno come Ceferin non si dimette oggi mi chiedo quando lo farà mai? Vuol dire che se ne frega di tutto, perché ieri ai sorteggi è successa una cosa ridicola in mondovisione. Significa solo che gli ...