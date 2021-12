Scambio Juve-Lazio: Sarri lo vuole a tutti i costi! (Di martedì 14 dicembre 2021) È sempre il momento per le notizie di mercato, nuovi arrivi, trasferimenti e soprattutto possibili scambi iniziano ad entrare nel vivo. Sembra essere caldo l’asse Torino-Roma sponda Lazio, con un clamoroso Scambio a centrocampo: Arthur diretto a Formello e Luis Alberto verso la Continassa. Juventus Luis Alberto Entrambi i giocatori non sono entrati nelle grazie dei rispettivi allenatori. Da un lato, il brasiliano che nonostante non abbia trovato spazio nello scacchiere di Allegri che lo ritiene in ritardo nella condizione, sembrerebbe ricevere segnali di interesse da parte di Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per il centrocampista bianconero. Infatti, Federico Pastorello, agente di Arthur, ha dichiarato apertamente l’interesse di un altro allenatore per il suo assistito che sembra ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 dicembre 2021) È sempre il momento per le notizie di mercato, nuovi arrivi, trasferimenti e soprattutto possibili scambi iniziano ad entrare nel vivo. Sembra essere caldo l’asse Torino-Roma sponda, con un clamorosoa centrocampo: Arthur diretto a Formello e Luis Alberto verso la Continassa.ntus Luis Alberto Entrambi i giocatori non sono entrati nelle grazie dei rispettivi allenatori. Da un lato, il brasiliano che nonostante non abbia trovato spazio nello scacchiere di Allegri che lo ritiene in ritardo nella condizione, sembrerebbe ricevere segnali di interesse da parte di Maurizio, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per il centrocampista bianconero. Infatti, Federico Pastorello, agente di Arthur, ha dichiarato apertamente l’interesse di un altro allenatore per il suo assistito che sembra ...

