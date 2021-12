Vinci Casa lunedì 13 dicembre 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vinci Casa lunedì 13 dicembre 2021. L’estrazione di lunedì 13/12/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, lunedì 13 dicembre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 dicembre 2021)13. L’estrazione di13/12/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.13...

Advertising

TwittaLibro : RT @MadreLilith: Titolo: L'altra casa Scritto da: Simona Vinci Editore: Einaudi Anno edizione: 2021 In commercio dal: 9 novembre 2021 Pagin… - italiaserait : Vinci Casa lunedì 13 dicembre 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - fIeurslwt : appena iniziano le riprese della seconda stagione mi piazzo tutti i giorni davanti al liceo da vinci fino a che non… - p_in_algeri : Son quelle partite odiose dove se fai una gara da 10 vinci in casa anche 3 a 1 e al ritorno ne acchiappi un cestino… - Daniele91Nap : Nelle ultime 6 partite di campionato abbiamo fatto solamente 5 punti su 18 disponibili Non è solo colpa di infortu… -