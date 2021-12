Rapporto fratelli e sorelle: non si è sempre amici. Parola di Dalila ostetrica (Di lunedì 13 dicembre 2021) Dalila Coato è laureata in ostetricia e oggi è un’Operatrice Prenatale Digitale+, la cui missione è informare le mamme e i papà per una gravidanza e un parto consapevoli. Sul suo profilo Instagram, Dalilaostetrica, ha affrontato il tema molto interessante sul Rapporto tra fratelli e sorelle. Una riflessione nata da un reel, divenuto virale, in cui il primogenito è considerato come una guida poiché è nato proprio per questo scopo. Ma perché caricare la figura del primo figlio di questo peso, di questa enorme aspettativa, dimenticando che in fondo è solo un bambino? Un tema molto sentito e che fa riflettere sul legame che si crea tra due individui della stessa famiglia. Un Rapporto che si costruisce nel tempo e che non per forza deve essere fatto di complicità e ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 13 dicembre 2021)Coato è laureata in ostetricia e oggi è un’Operatrice Prenatale Digitale+, la cui missione è informare le mamme e i papà per una gravidanza e un parto consapevoli. Sul suo profilo Instagram,, ha affrontato il tema molto interessante sultra. Una riflessione nata da un reel, divenuto virale, in cui il primogenito è considerato come una guida poiché è nato proprio per questo scopo. Ma perché caricare la figura del primo figlio di questo peso, di questa enorme aspettativa, dimenticando che in fondo è solo un bambino? Un tema molto sentito e che fa riflettere sul legame che si crea tra due individui della stessa famiglia. Unche si costruisce nel tempo e che non per forza deve essere fatto di complicità e ...

