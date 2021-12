Dayne Mello non segue più Rosalinda e cancella le foto da Instagram e l’attrice scrive un post (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dayane Mello la conosciamo tutti per essere una nota showgirl brasiliana, la quale però da tanti anni è ormai una presenza fissa nel mondo dello spettacolo italiano. Ha partecipato lo scorso anno al Grande fratello vip, dove ha ottenuto un grande successo ed è stata sicuramente una delle protagoniste principali del programma. Qualche mese fa, invece, è entrata a far parte di un programma brasiliano, ovvero La Fazenda, un reality che è stato al centro delle polemiche davvero per tantissime settimane. Dayane Mello, vittima di molestie a La Fazenda? Proprio Dayane sembra che sia stata al centro delle polemiche per via della sua partecipazione al reality, dove pare che sia stata molestata da un concorrente, ovvero Nego Do Borel. Sembra che la showgirl sia stata molestata mentre si trovava sotto effetto di alcolici e pare non fosse capace di ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dayanela conosciamo tutti per essere una nota showgirl brasiliana, la quale però da tanti anni è ormai una presenza fissa nel mondo dello spettacolo italiano. Ha partecipato lo scorso anno al Grande fratello vip, dove ha ottenuto un grande successo ed è stata sicuramente una delle protagoniste principali del programma. Qualche mese fa, invece, è entrata a far parte di un programma brasiliano, ovvero La Fazenda, un reality che è stato al centro delle polemiche davvero per tantissime settimane. Dayane, vittima di molestie a La Fazenda? Proprio Dayane sembra che sia stata al centro delle polemiche per via della sua partecipazione al reality, dove pare che sia stata molestata da un concorrente, ovvero Nego Do Borel. Sembra che la showgirl sia stata molestata mentre si trovava sotto effetto di alcolici e pare non fosse capace di ...

