Quest’anno Babbo Natale viaggia sul camion elettrico | tappa anche a Bergamo

Al via il primo Coca-Cola truck tour 100% elettrico, realizzato in partnership con Volvo Trucks e ABB, che garantirà l'infrastruttura di ricarica per l'iconico truck natalizio nel Real Magic Village itinerante, toccando le città di Milano, Bergamo (12 dicembre), Napoli e Catania.

