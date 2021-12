Caduta Libera, il campioncino Nicolò Scalfi: “Sono più povero di prima” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nicolò Scalfi è il campione dei record. Con oltre 50 presenze a Caduta Libera è il concorrente che detiene non solo il primato per il numero di presenze nel game show di Gerry Scotti, ma anche quello per la cifra vinta più alta di sempre: un montepremi che ammonta a 400mila euro. Eppure il ragazzo bresciano, 21 anni a luglio, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì scherza: “Diciamo che per il momento, visto che ancora non ho ricevuto tutto il montepremi, Sono più povero di quando ho iniziato! (ride)”. La grande esposizione mediatica gli ha regalato la popolarità, tra signore che vogliono una foto con lui e ragazze che lo corteggiano, anche se lui è ancora single. (dopo aver chiuso la breve frequentazione con Valeria ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è il campione dei record. Con oltre 50 presenze aè il concorrente che detiene non solo ilto per il numero di presenze nel game show di Gerry Scotti, ma anche quello per la cifra vinta più alta di sempre: un montepremi che ammonta a 400mila euro. Eppure il ragazzo bresciano, 21 anni a luglio, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì scherza: “Diciamo che per il momento, visto che ancora non ho ricevuto tutto il montepremi,piùdi quando ho iniziato! (ride)”. La grande esposizione mediatica gli ha regalato la popolarità, tra signore che vogliono una foto con lui e ragazze che lo corteggiano, anche se lui è ancora single. (dopo aver chiuso la breve frequentazione con Valeria ...

