Porto Atletico Madrid 0-0 LIVE: parità all’intervallo! (Di martedì 7 dicembre 2021) Allo stadio do Dragao, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra Porto e Atletico Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio do Dragao, Porto e Atletico Madrid si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo B della Champions League 2021/22. Sintesi Porto Atletico Madrid 0-0 1? Inizia il match 11? – grande equilibrio tra le due squadre 13? Suarez infortunato – l’attaccante dell’Atletico Madrid lascia il campo in lacrime 20? Buon momento del Porto che spinge a caccia del gol del vantaggio 22? Occasione Atletico Madrid – grande giocata di Carrasco ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Allo stadio do Dragao, il match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio do Dragao,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo B della Champions League 2021/22. Sintesi0-0 1? Inizia il match 11? – grande equilibrio tra le due squadre 13? Suarez infortunato – l’attaccante dell’lascia il campo in lacrime 20? Buon momento delche spinge a caccia del gol del vantaggio 22? Occasione– grande giocata di Carrasco ...

Advertising

napolista : #Champions League, 1-1 tra Milan e Liverpool all’intervallo I gol di #Tomori e #Salah su due respinte non perfette… - mattewroman : Non possiamo uscire perché a porto non hanno dato un chiaro fallo si bennacer o ci hanno rubato la partita con l'At… - tuttoatalanta : Champions League, i risultati al 45': non si sblocca la sfida fra Porto e Atlético Madrid - Mirkomilan84 : Bisogna entrare nel secondo tempo con spensieratezza e voglia. Perché solo un risultato ci potrà far gioire (porto… - LucaaaaBat : Loro sono molto più forti, la nostra vittoria è impossibile. Ciò significa che guarderò Porto-Atletico. -