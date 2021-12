Conference League, Cska Sofia - Roma: arbitra Walsh (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo il pesante ko contro l'Inter la Roma di José Mourinho torna in campo giovedì alle 18.45 e sfida il Cska Sofia nell'ultimo match della fase a gironi della Conference League. I giallorossi sono già ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo il pesante ko contro l'Inter ladi José Mourinho torna in campo giovedì alle 18.45 e sfida ilnell'ultimo match della fase a gironi della. I giallorossi sono già ...

Advertising

sportli26181512 : #ConferenceLeague, #CskaSofiaRoma: arbitra Walsh: Il direttore di gara scozzese dirigerà la sfida tra i bulgari e i… - infoitsport : Capello: 'Mourinho punti alla Conference League. Vincere un titulo è sempre importante' - romaforever_it : CONFERENCE LEAGUE 2021-2022 - CSKA Sofia-Roma: Designazione Arbitrale - RaiSport : ? In #EuropaLeague arbitri spagnoli per #Napoli e #Lazio #Lahoz al 'Maradona', #DelCerroGrande all'Olimpico. In… - sportli26181512 : Roma, la probabile formazione contro il Cska Sofia: Mou ritrova Abraham: I giallorossi in campo in Bulgaria per cer… -