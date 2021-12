Casal Bernocchi, niente ascensore in stazione, anziani costretti alla “scalata”. Arrivano i carabinieri (Di martedì 7 dicembre 2021) Ostia – Non ne potevano più di vedere gli anziani arrancare per le scale che portano dentro e fuori la stazione. E così gli altri passeggeri, furiosi, hanno deciso di chiamare i carabinieri. E’ successo nella serata di lunedì 6 dicembre a Casal Bernocchi, dove ascensori e scale mobili sono fuori uso da ben 11 mesi e i tanti pendolari di Roma e Ostia sono costretti, ogni giorno, a fare decine di scale. Una situazione che se per alcuni – i più giovani – può rappresentare un semplice “fastidio”, per qualcuno si trasforma in una vera e propria barriera architettonica che rende impossibile – o comunque estremamente faticoso – prendere la Roma-Lido, il cui servizio è già fortemente ridotto (e limitato alla tratta Lido Centro-Eur Magliana, leggi qui). Per questo motivo, ieri, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021) Ostia – Non ne potevano più di vedere gliarrancare per le scale che portano dentro e fuori la. E così gli altri passeggeri, furiosi, hanno deciso di chiamare i. E’ successo nella serata di lunedì 6 dicembre a, dove ascensori e scale mobili sono fuori uso da ben 11 mesi e i tanti pendolari di Roma e Ostia sono, ogni giorno, a fare decine di scale. Una situazione che se per alcuni – i più giovani – può rappresentare un semplice “fastidio”, per qualcuno si trasforma in una vera e propria barriera architettonica che rende impossibile – o comunque estremamente faticoso – prendere la Roma-Lido, il cui servizio è già fortemente ridotto (e limitatotratta Lido Centro-Eur Magliana, leggi qui). Per questo motivo, ieri, ...

