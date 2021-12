Variante Omicron, a gennaio test rapido per scoprirla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un test antigenico combinato in grado di distinguere il covid dall’influenza, riconoscendo anche la Variante Omicron del coronavirus. Prevede di lanciarlo a inizio 2022 la svizzera Roche. L’esame sarà eseguito da un operatore sanitario e darà risultati in 30 minuti. Il kit sarà disponibile da gennaio nei Paesi che accettano il marchio Ce, ma il gruppo basilese intende richiedere anche l’approvazione negli Usa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Unantigenico combinato in grado di distinguere il covid dall’influenza, riconoscendo anche ladel coronavirus. Prevede di lanciarlo a inizio 2022 la svizzera Roche. L’esame sarà eseguito da un operatore sanitario e darà risultati in 30 minuti. Il kit sarà disponibile danei Paesi che accettano il marchio Ce, ma il gruppo basilese intende richiedere anche l’approvazione negli Usa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

