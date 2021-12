Prestigioso riconoscimento per i medici Canonico e De Luca della SSC Napoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Prestigioso riconoscimento per il Responsabile Sanitario della SSC Napoli Prof. Raffaele Canonico e per Il Medico Sociale della SSC Napoli Dott. Gennaro De Luca. Al congresso nazionale di Cardiologia dello Sport “Cardiogrocco 2021” tenutosi a Deruta (PG) il 4 Dicembre i medici azzurri sono stati insigniti di un premio per la professionalità ed abnegazione con cui si sono distinti nel loro ruolo di medici del calcio, specie nella difficile era pandemica. FOTO: SSC Napoli – Dott. De Luca, Dott. Canonico A consegnare loro il premio il Dott. Antonio Russo, consulente cardiologo dello staff sanitario della SSC Napoli dal 2009 ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021)per il Responsabile SanitarioSSCProf. Raffaelee per Il Medico SocialeSSCDott. Gennaro De. Al congresso nazionale di Cardiologia dello Sport “Cardiogrocco 2021” tenutosi a Deruta (PG) il 4 Dicembre iazzurri sono stati insigniti di un premio per la professionalità ed abnegazione con cui si sono distinti nel loro ruolo didel calcio, specie nella difficile era pandemica. FOTO: SSC– Dott. De, Dott.A consegnare loro il premio il Dott. Antonio Russo, consulente cardiologo dello staff sanitarioSSCdal 2009 ...

Advertising

gilnar76 : Prestigioso riconoscimento per i medici Canonico e De Luca della SSC #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - sscalcionapoli1 : Prestigioso riconoscimento per i medici azzurri Canonico e De Luca - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Prestigioso riconoscimento per il Responsabile Sanitario del Napoli Raffaele Canonico e per il Medico Soci… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Letteratura, il premio Nobel Abdulrazak Gurnah riceve l'onorificenza Due mes… - PallacReggiana : Congratulazioni a @NikMelli, che ha ricevuto stamattina dal @ComuneRE il prestigioso riconoscimento 'Primo Tricolor… -