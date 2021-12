Diabolik, Luca Marinelli è il Re del Terrore nel character video sul suo personaggio (Di lunedì 6 dicembre 2021) 01Distribution ha appena diffuso il nuovo character video incentrato su Luca Marinelli, il protagonista di Diabolik: il nuovo film dei Manetti bros. Il canale Youtube di 01Distribution ha appena diffuso il character video di Diabolik, l'inafferrabile Re del Terrore interpretato da Luca Marinelli nel nuovo film dei Manetti bros. Dopo Eva Kant e Ginko è finalmente arrivato il turno del protagonista, in attesa che il film debutti nelle sale. La pellicola, un adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, è diretta dai Manetti bros., scritta da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021) 01Distribution ha appena diffuso il nuovoincentrato su, il protagonista di: il nuovo film dei Manetti bros. Il canale Youtube di 01Distribution ha appena diffuso ildi, l'inafferrabile Re delinterpretato danel nuovo film dei Manetti bros. Dopo Eva Kant e Ginko è finalmente arrivato il turno del protagonista, in attesa che il film debutti nelle sale. La pellicola, un adattamento cinematografico delle avventure delcreato da Angela e Luciana Giussani, è diretta dai Manetti bros., scritta da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli. ...

chetempochefa : L'incontro di Eva Kant e Diabolik nel film 'Diabolik' in uscita, con Miriam Leone, @rivamesta e Luca Marinelli ??… - chetempochefa : Grazie Miriam Leone, @rivamesta e Luca Marinelli ???? Il 16 dicembre in tutti i cinema: Diabolik ?? #CTCF - chetempochefa : Una scena dal film in uscita Diabolik con Miriam Leone, @rivamesta e Luca Marinelli a #CTCF ?? - occhio_notizie : Diabolik: Luca Marinelli in azione, il video promozionale del film prossimamente in uscita #lucamarinelli… - LadySgrazia : Apprezzo tanto la timidezza e riservatezza di Luca Marinelli. Per me aggiunge valore alla sua indiscutibile bravura #LucaMarinelli #diabolik -