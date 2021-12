Quirinale: Prodi, 'per tante ragioni per me non è cosa' (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La mia maestra elementare mi ha insegnato a contare". Il Quirinale "non è cosa, si dice. Ho già detto le ragioni: l'età, che sto benissimo così, tantissime ragioni e l'ultima è di un realismo politico. Se un uomo politico ha un minimo saggezza deve rendersi conto della situazione". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Raitre. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La mia maestra elementare mi ha insegnato a contare". Il"non è, si dice. Ho già detto le: l'età, che sto benissimo così, tantissimee l'ultima è di un realismo politico. Se un uomo politico ha un minimo saggezza deve rendersi conto della situazione". Lo ha affermato Romano, ospite di Lucia Annunziata a 'Mezz'ora in più' su Raitre.

