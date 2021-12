Motta: «I tifosi dello Spezia da elogiare. Vogliamo vincere anche per loro» (Di domenica 5 dicembre 2021) “I tifosi qui a Spezia sono da elogiare, hanno sempre sostenuto la squadra spingendola a dare di più. Li sento vicini tutti i giorni, e nella situazione in cui ci troviamo abbiamo bisogno di loro, della loro presenza e della loro energia. Io e i ragazzi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio e domani è un’altra opportunità che abbiamo per portare a casa i tre punti, sia per noi che per il nostro pubblico”. Così Thiago Motta, tecnico dello Spezia, alla vigilia del match contro il Sassuolo. “Dobbiamo migliorare nelle ripartenze perché abbiamo dimostrato in passato di saperlo fare bene. A San Siro non è mai facile, l’Inter è la squadra più in forma del campionato e non sorprende essere tornati a casa senza punti, ... Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) “Iqui asono da, hanno sempre sostenuto la squadra spingendola a dare di più. Li sento vicini tutti i giorni, e nella situazione in cui ci troviamo abbiamo bisogno di, dellapresenza e dellaenergia. Io e i ragazzi cerchiamo sempre di fare del nostro meglio e domani è un’altra opportunità che abbiamo per portare a casa i tre punti, sia per noi che per il nostro pubblico”. Così Thiago, tecnico, alla vigilia del match contro il Sassuolo. “Dobbiamo migliorare nelle ripartenze perché abbiamo dimostrato in passato di saperlo fare bene. A San Siro non è mai facile, l’Inter è la squadra più in forma del campionato e non sorprende essere tornati a casa senza punti, ...

