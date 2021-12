F2: Gp Arabia Saudita, violento scontro al via tra Fittipaldi e Purchaire (Di domenica 5 dicembre 2021) Jeddah, 5 dic. - (Adnkronos) - Lunghi momenti di paura a Jeddah, dove la gara domenicale di Formula 2 è stata interrotta per un terribile incidente. Al via la macchina del francese Theo Pourchaire (ART) si pianta: in molti lo schivano ma non la vettura di Enzo Fittipaldi (Charouz RS). L'impatto è molto forte ma per fortuna entrambi i piloti sono stati estratti coscienti dalle vetture, subito sottoposti agli accertamenti del caso e poi trasportati in ospedale con l'elisoccorso. Il brasiliano Fittipaldi avrebbe riportato ferite agli arti inferiori, ma sembra si muova senza problemi. In generale, le condizioni dei due non desterebbero preoccupazioni. Gara interrotta, ma dopo una lunga attesa la prova è ripresa, salvo poi essere definitivamente sospesa per un altro incidente. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Jeddah, 5 dic. - (Adnkronos) - Lunghi momenti di paura a Jeddah, dove la gara domenicale di Formula 2 è stata interrotta per un terribile incidente. Al via la macchina del francese Theo Pourchaire (ART) si pianta: in molti lo schivano ma non la vettura di Enzo(Charouz RS). L'impatto è molto forte ma per fortuna entrambi i piloti sono stati estratti coscienti dalle vetture, subito sottoposti agli accertamenti del caso e poi trasportati in ospedale con l'elisoccorso. Il brasilianoavrebbe riportato ferite agli arti inferiori, ma sembra si muova senza problemi. In generale, le condizioni dei due non desterebbero preoccupazioni. Gara interrotta, ma dopo una lunga attesa la prova è ripresa, salvo poi essere definitivamente sospesa per un altro incidente.

