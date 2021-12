E' morto Toni Santagata | Ha regalato sorriso a tutto il Sud | un dolore immenso

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 5 dicembre 2021) È. Cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, popolarissimo negli anni '70 e '80, nonché cabarettista famoso in tutta Italia, se n'è andato all'improvviso, senza ragione apparente. Aveva 85 anni e pare non soffrisse di alcuna malattia. A renderlo noto la moglie Giovanna Isola, con cui aveva festeggiato 50 anni di matrimonio. Il cantante, all'anagrafe Ano Morese, è stato amatissimo interprete del folklore e della canzone popolare italiana, originario di Sant'Agata di Puglia nella provincia di Foggia, ha rivoluzionato il panorama musicale italiano, rendendo celebre la tradizione musicale pugliese e il dialetto attraverso canzoni come "La zita", "Lu maritiello" (che nel 1974/75 vinse vinto 'Canzonissima' prima hit nata dal folclore ...