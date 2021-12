Amadeus, al Tg1 delle ore 20 l’annuncio dei big in gara a Sanremo 2022 (Di sabato 4 dicembre 2021) Amadeus – foto di Marco Rossi per Ufficio Stampa RaiROMA – Amadeus annuncerà questa sera, al Tg1 delle ore 20, i nomi dei big in gara al Festival di Sanremo 2022. Inizialmente il cast doveva essere ufficializzato il prossimo 15 dicembre ma, a seguito delle fughe di notizie di questi ultimi giorni, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha deciso di anticipare i tempi. I “Campioni” dovrebbero essere 22, ma l’elenco – come d’altronde già accaduto lo scorso anno – potrebbe crescere. A loro poi si aggiungeranno i due vincitori di Sanremo Giovani, che verranno decretati appunto il 15 dicembre. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 4 dicembre 2021)– foto di Marco Rossi per Ufficio Stampa RaiROMA –annuncerà questa sera, al Tg1ore 20, i nomi dei big inal Festival di. Inizialmente il cast doveva essere ufficializzato il prossimo 15 dicembre ma, a seguitofughe di notizie di questi ultimi giorni, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha deciso di anticipare i tempi. I “Campioni” dovrebbero essere 22, ma l’elenco – come d’altronde già accaduto lo scorso anno – potrebbe crescere. A loro poi si aggiungeranno i due vincitori diGiovani, che verranno decretati appunto il 15 dicembre. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

rtl1025 : ?? Questa sera al Tg1 #Amadeus annuncerà i nomi dei 22 Big in gara a #Sanremo2022. Chi vorreste che ci fosse? - IlContiAndrea : Il Messaggero riporta che la lista dei Big di #Sanremo2022 dovrebbe essere svelata da #Amadeus durante il Tg1 delle ore 20 - IlContiAndrea : Come ogni anno giochiamo al Toto Big #Sanremo2022 nulla di serio. Doveva uscire lunedì, ma abbiamo letto tante list… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: L'annuncio di Amadeus dei 22 Big in gara a #Sanremo2022 ???????? - musicanotizie : Amadeus, al Tg1 delle ore 20 l’annuncio dei big in gara a Sanremo 2022 -