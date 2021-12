Soleil e Alex Belli attaccati: “È tutto finto” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Soleil Sorge e Alex Belli sono uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip, e in queste poche ore si sono scagliati contro di loro i due ex Vipponi: la prima è Ainett Stephens, la bella Gatta Nera imprenditrice, che ha definito Soleil Sorge e Alex Belli due attori nella pagina del settimanale Chi. "Soleil è un mosto da palcoscenico, una persona che recita sempre! Anche abbastanza! Anche Alex Bailey recita sempre, ma non importa parlarne ora. Se avessi dovuto fare il suo stesso percorso all'interno della casa, piuttosto sarei rimasta a casa mia. Ho paura che quando uscirà rischierà di insultarlo o di tirargli addosso tutto, perché molte persone lo odiano." Soleil Sorge e Alex ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 3 dicembre 2021)Sorge esono uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip, e in queste poche ore si sono scagliati contro di loro i due ex Vipponi: la prima è Ainett Stephens, la bella Gatta Nera imprenditrice, che ha definitoSorge edue attori nella pagina del settimanale Chi. "è un mosto da palcoscenico, una persona che recita sempre! Anche abbastanza! AncheBailey recita sempre, ma non importa parlarne ora. Se avessi dovuto fare il suo stesso percorso all'interno della casa, piuttosto sarei rimasta a casa mia. Ho paura che quando uscirà rischierà di insultarlo o di tirargli addosso, perché molte persone lo odiano."Sorge e...

