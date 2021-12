Gazzetta - Milan, infortunio Kjaer: il sostituto dalla Lazio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ma secondo la Gazzetta dello Sport , l'attenzione della dirigenza Milanista si è posata anche su un difensore non giovanissimo, e in scadenza di contratto. Leggi su milanlive (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ma secondo ladello Sport , l'attenzione della dirigenzaista si è posata anche su un difensore non giovanissimo, e in scadenza di contratto.

Advertising

Gazzetta_it : #Milan #Tomori torna e la difesa regge. Il piatto preferito, il fisico da statua, quel gol alla Juve e… Il suo mondo - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? MILAN E INTER DA URLO Le notizie ?? - Gazzetta_it : “Quella volta che #Messias si fece sei piani con una lavatrice sulle spalle” - milansette : Da Caldara a Luiz Felipe, tutti i nomi sul taccuino per sostituire Kjaer - MilanLiveIT : #LuizFelipe è il nuovo nome finito nel mirino del #Milan per sopperire all’assenza di #Kjaer Vi piacerebbe come r… -