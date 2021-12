(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nuovo forte calo per le quotazioni dei prodotti raffinati,no idei, si fermano i ribassi sui listini deiconsigliati, Brent sopra i 71 dollari. Queste sono le medie deicomunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,7.39 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,744, pompe bianche 1,727), diesel a 1,605 euro/litro (-3, compagnie 1,609, pompe bianche 1,597). Benzina servito a 1,872 euro/litro (-3, compagnie 1,920, pompe bianche 1,782), diesel a 1,745 euro/litro (-3, compagnie 1,794, pompe ...

Advertising

fisco24_info : Carburanti, scendo i prezzi praticati alla pompa: Nuovo forte calo per le quotazioni dei prodotti raffinati, scendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Carburanti scendo

Adnkronos

Remando, annullando così totalmente l'utilizzo died utilizzando al 100% le mie energie'. Martedì 14 settembre Di buon ora parto ea Pejo per recuperare il pranzo. Mi incammino ...Remando, annullando così totalmente l'utilizzo died utilizzando al 100% le mie energie'. Martedì 14 settembre Di buon ora parto ea Pejo per recuperare il pranzo. Mi incammino ...L’allarme di Federauto: il regolamento EU che scatterà l’anno prossimo farà scomparire i concessionari, sostituiti da agenti a provvigione. Ma si prospettano conseguenze negative anche i consumatori: ...ROMA- Prezzi in lieve calo per benzina e gasolio. Secondo le rilevazioni del Mite sull’andamento dei listini nella scorsa settimana, il prezzo medio della verde in modalità self ...