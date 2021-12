Torino-Empoli, pareggio con 4 gol: le statistiche (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Torino non segnava due gol nei primi 15 minuti di una partita di Serie A dal dicembre 2017, contro la SPAL (doppietta di Iago Falque). Il Torino ha subito 16 tiri in questa partita contro l’Empoli: solo contro l’Udinese a novembre (18) ne ha incassati di più in una gara di questa Serie A. L’Empoli non pareggiava una trasferta di Serie A dall’aprile 2019: 0-0 contro l’Atalanta. Quello di Simone Romagnoli è stato il primo gol segnato di testa dall’Empoli in questa Serie A. In nove presenze di questo campionato, Marko Pjaca ha già eguagliato la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A: tre reti, come 2020/21 ma in 35 partite giocate. Tutte le ultime quattro reti di Tommaso Pobega in Serie A sono arrivate in partite casalinghe, una con lo Spezia e tre con il Torino. Tutti ... Leggi su footdata (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilnon segnava due gol nei primi 15 minuti di una partita di Serie A dal dicembre 2017, contro la SPAL (doppietta di Iago Falque). Ilha subito 16 tiri in questa partita contro l’: solo contro l’Udinese a novembre (18) ne ha incassati di più in una gara di questa Serie A. L’non pareggiava una trasferta di Serie A dall’aprile 2019: 0-0 contro l’Atalanta. Quello di Simone Romagnoli è stato il primo gol segnato di testa dall’in questa Serie A. In nove presenze di questo campionato, Marko Pjaca ha già eguagliato la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A: tre reti, come 2020/21 ma in 35 partite giocate. Tutte le ultime quattro reti di Tommaso Pobega in Serie A sono arrivate in partite casalinghe, una con lo Spezia e tre con il. Tutti ...

