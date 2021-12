Cina convoca ambasciatore Giappone per commenti ex premier su Taiwan

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il ministero degli Esteri cinese hato l’dela seguito delle dichiarazioni rilasciate dall’exShinzo Abe, il quale ha affermato che ile gli Stati Uniti non resteranno a guardare se laattaccasse. Si tratta di dichiarazioni “irresponsabili” e di un “intervento brutale” negli affari interni della, ha commentato il vice ministro degli Esteri cinese, Hua Chunying, durante l’incontro con l’Shui Hideo. Ilnon dovrebbe “sottovalutare la determinazione e la forza del popolo cinese”, ha aggiunto. Abe aveva detto a un evento organizzato da un think tankese che un’eventuale emergenza persarebbe ...

