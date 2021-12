Sassuolo, Dionisi: «Abbiamo i punti che meritiamo. C’è un po’ di rammarico» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le parole di Alessio Dionisi dopo la sfida contro il Napoli: match terminato in parità con un finale incandescente Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata contro il Napoli. Sfida incandescente nel finale con i neroverdi che si vedono annullare il gol del possibile 3-2. Le sue dichiarazioni: FERMATO SPALLETTI – «Gli allenatori per fortuna non giocano, sennò partiremmo sempre battuti. Siamo soddisfatti di quanto fatto, resta l’amaro in bocca per l’ultimo episodio. Sarebbe stato un peccato non pareggiarla perché Abbiamo fatto bene.» EQUILIBRIO – «Noi stavamo cercando di raggiungere un certo equilibrio e piano piano ci arriveremo. Con i tre in mezzo Abbiamo trovato più equilibrio. Qualcuno si deve sacrificare. Raspadori lo stiamo sfruttando da esterno, ma bisogna fare di necessità ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le parole di Alessiodopo la sfida contro il Napoli: match terminato in parità con un finale incandescente Alessioha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida pareggiata contro il Napoli. Sfida incandescente nel finale con i neroverdi che si vedono annullare il gol del possibile 3-2. Le sue dichiarazioni: FERMATO SPALLETTI – «Gli allenatori per fortuna non giocano, sennò partiremmo sempre battuti. Siamo soddisfatti di quanto fatto, resta l’amaro in bocca per l’ultimo episodio. Sarebbe stato un peccato non pareggiarla perchéfatto bene.» EQUILIBRIO – «Noi stavamo cercando di raggiungere un certo equilibrio e piano piano ci arriveremo. Con i tre in mezzotrovato più equilibrio. Qualcuno si deve sacrificare. Raspadori lo stiamo sfruttando da esterno, ma bisogna fare di necessità ...

Advertising

sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Sassuolo, Dionisi: “Dobbiamo essere soddisfatti, meritavamo questo… - lucacirex : Sembrerà stucchevole, ma al #Sassuolo vanno fatti solo i complimenti per il percorso a lungo raggio imboccato. Da… - MondoNapoli : Sassuolo, i complimenti di Dionisi: 'Abbiamo messo in difficoltà il Napoli' - - Pall_Gonfiato : Sassuolo, Dionisi: 'Bravi a rimontare il doppio svantaggio. C'è grande consapevolezza per il prosieguo della stagio… - sudistadoc : #sassuolonapoli sento sto fenomeno di Dionisi... Per 70 minuti non hai capito un caxxo, i suoi che buttavano la pal… -