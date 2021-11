Sassuolo-Napoli | Dionisi | “Servirà attenzione Tutto sulle condizioni di Boga”

Advertising

sscnapoli : ??? #SassuoloNapoli sarà diretta dall’arbitro Pezzuto di Lecce. ?? #ForzaNapoliSempre - KiingRagnar : RT @DiMarzio: Il padre di #Dionisi fu il primissimo in Italia ad affrontare #Maradona. Domani suo figlio Alessio sfiderà proprio il #Napoli… - serieAnews_com : ?? Nella nostra top 11 dominano il @sscnapoli e l'@Atalanta_BC ma sono ben rappresentate anche il @SassuoloUS e l'… - junews24com : Mercato Juve, Dionisi sull'obiettivo bianconero: «Bisogna parlarne meno» - - infoitsport : LIVE TMW - Sassuolo, Dionisi: 'Col Napoli con lo stesso atteggiamento di Milano' -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Napoli

REGGIO EMILIA - Nel, Harraoui e Defrel si candidano per un posto da titolare, così come Chiriches , mentre Boga spera di andare almeno in panchina. Spalletti dovrebbe portare a Reggio Emilia anche Politano e ...... ma il piatto forte arriva domani, con 4 big in campo: la Roma a Bologna, l'Inter in casa contro il Genoa, il Milan a Genova per sfidare il Genoa e ila Reggio Emilia contro il. ...Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, presenta così in conferenza stampa la partita di mercoledì 1 dicembre contro il Napoli di Spalletti: “Vorrei rivedere la stessa attenzione avuta con il Milan.(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Dopo due sconfitte il Milan è chiamato a ripartire mercoledì sera in casa del Genoa del grande ex Shevchenko, da due partite tecnico dei rossoblù, ...