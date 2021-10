Regina Elisabetta | che paura! Panico in Inghilterra per le ultime notizie

Advertising

SkyTG24 : Così la regina ha rifiutato il premio della rivista 'Oldie' - SkyTG24 : 'Vecchio è chi si sente tale', la Regina Elisabetta rifiuta premio di 'Anziana dell'Anno' - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta II ha rifiutato un premio destinato ad anziani. 'Grata, ma pensa si diventa vecchi solo quando… - Yle_Formichetti : Quando a ventotto anni ti chiamano 'Signora', seguirò l'esempio della Regina Elisabetta che ha rifiutato il premio… - kudablog : Sandra Mason è stata eletta presidente delle Barbados mettendo fine a 396 anni di occupazione britannica. Succede a… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

C'è preoccupazione in Gran Bretagna per la salute della regina Elisabetta II. Un comunicato ufficiale ha annullato il prossimo impegno.(ANSA) – ROMA, 20 OTT – La regina Elisabetta è stata costretta a cancellare una visita di due giorni in Irlanda del Nord dopo che i suoi medici l’hanno invitata a "stare a riposo per qualche giorno".