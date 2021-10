MotoGP, Avintia: licenziato meccanico che aveva falsificato un tampone-Covid (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ stato licenziato il meccanico dell’Avintia Esponsorama Racing che aveva falsificato un tampone-Covid in vista del weekend di gare di Motomondiale. Ad annunciarlo il team attraverso una nota ufficiale: “Il team dimostra la propria totale conformità a tutte le misure prese da Dorna e Irta. Così siamo obbligati a prendere provvedimenti disciplinari specifici e a chiudere tutti i rapporti con il membro del nostro team, che ha falsificato un test Pcr per ottenere l’accesso al paddock del circuito di Misano in vista del prossimo Gran Premio si legge nella nota – . La squadra è indirettamente responsabile dei costi per tutte le misure eccezionali dovute al protocollo Covid-19 attuate verso tutti i suoi collaboratori. Sappiamo che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ statoildell’Esponsorama Racing cheunin vista del weekend di gare di Motomondiale. Ad annunciarlo il team attraverso una nota ufficiale: “Il team dimostra la propria totale conformità a tutte le misure prese da Dorna e Irta. Così siamo obbligati a prendere provvedimenti disciplinari specifici e a chiudere tutti i rapporti con il membro del nostro team, che haun test Pcr per ottenere l’accesso al paddock del circuito di Misano in vista del prossimo Gran Premio si legge nella nota – . La squadra è indirettamente responsabile dei costi per tutte le misure eccezionali dovute al protocollo-19 attuate verso tutti i suoi collaboratori. Sappiamo che ...

Advertising

sportface2016 : #MotoGP, #Avintia: licenziato meccanico che aveva falsificato un tampone-Covid - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Tampone falsificato in MotoGP: licenziato il meccanico Avintia) è stato pubblicato su… - dinoadduci : Tampone falsificato in MotoGP: licenziato il meccanico Avintia - infoitsport : Tampone falsificato in MotoGP: licenziato il meccanico Avintia - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Tampone falsificato in MotoGP: licenziato il meccanico Avintia) è stato pubblicato su… -