F1, quanto è migliorata la Ferrari dal 2020. Il confronto ed i numeri: salto di qualità evidente (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Ferrari edizione 2021 non sarà ricordata come la versione migliore per quanto riguarda la scuderia di Maranello, su questo non ci sono dubbi, ma quantomeno ha saputo mettere ampiamente in archivio il 2020, quello sì, uno degli anni nettamente peggiori per il Cavallino Rampante. Sia ben chiaro, da Mattia Binotto in giù, tutti sanno che i passi in avanti da compiere saranno ancora numerosi e corposi, ma quanto si sta vedendo nelle ultime settimane inizia a riportare, almeno in parte, il sereno in casa Ferrarista. L’avvento del nuovo motore, poi, potrebbe regalare un finale di campionato davvero da protagonista ai due piloti, andando ad ampliare ulteriormente il margine rispetto alla passata annata. I numeri, già da ora, sono eclatanti. Rispetto alle 17 gare della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Laedizione 2021 non sarà ricordata come la versione migliore perriguarda la scuderia di Maranello, su questo non ci sono dubbi, mameno ha saputo mettere ampiamente in archivio il, quello sì, uno degli anni nettamente peggiori per il Cavallino Rampante. Sia ben chiaro, da Mattia Binotto in giù, tutti sanno che i passi in avanti da compiere saranno ancora numerosi e corposi, masi sta vedendo nelle ultime settimane inizia a riportare, almeno in parte, il sereno in casasta. L’avvento del nuovo motore, poi, potrebbe regalare un finale di campionato davvero da protagonista ai due piloti, andando ad ampliare ulteriormente il margine rispetto alla passata annata. I, già da ora, sono eclatanti. Rispetto alle 17 gare della ...

Advertising

FoniAlessio : 10 anni fa a Sirte veniva ucciso, dopo otto mesi di guerra civile, Mu'ammar Gheddafi, storico leader libico. Per qu… - nunchired : @HOSE0KTEAR a me succedeva da piccola quando stavo sull’erba appena tagliata :((( ora è molto migliorata ma ricordo quanto facesse male - stocazzzzzo : RT @CatiaMamone: @Luana_m89 @Riccardo_Man Anch'io non resisto quando qualcuno scrive puttanate. Ecco perché, bianco & nero, devo chiederti… - ImperioDM1 : @Dina_Mellos Ma quale tossica,questa Dayane è perfetta per quanto mi riguarda. Ha imparato tantissimo dall'altra es… - CatiaMamone : @Luana_m89 @Riccardo_Man Anch'io non resisto quando qualcuno scrive puttanate. Ecco perché, bianco & nero, devo chi… -