Rai è nei guai | il clamoroso rifiuto dell’amatissimo conduttore

(Di martedì 19 ottobre 2021) Rai e Mediaset sono le due corazzate della televisione che si combattono a colpi di audience. I grandi ascolti li fanno soltanto i grandi conduttori. Ora uno di questi ha detto di no alla proposta della Rai. Di chi si tratta? Rai-AltranotiziaIl grande John Belushi nel film Animal House ha pronunciato una frase, non si sa esattamente se ne sia stato anche l’autore, che da quel momento è diventata celeberrima: Quando il gioco si fa duro… i duri cominciano a giocare. Una frase che calza a pennello nella continua sfida tra i due colossi televisivi Rai e Mediaset. Trasmissioni importanti con conduttori prestigiosi, peraltro messi sotto contratto con stipendi milionari, che si sfidano a singolar tenzone per il dominio del prime time, ovvero della fascia oraria dove vi è più ascolto. Importanti sono le trasmissioni, ma negli ultimi anni i conduttori sono diventati i veri ...

Advertising

ItaliaViva : #Rai, @Michele_Anzaldi: “Giornalisti esterni ospiti nei talk scelti da agenzia? Azienda chiarisca”. Interrogazione… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @RaffaelePizzati: Rai. @Michele_Anzaldi (Iv): “Giornalisti esterni ospiti nei talk scelti da agenzia? Azienda chiarisca”. Interrogazion… - LianaCiccina : RT @RaffaelePizzati: Rai. @Michele_Anzaldi (Iv): “Giornalisti esterni ospiti nei talk scelti da agenzia? Azienda chiarisca”. Interrogazion… - PaoloCaioni : RT @RaffaelePizzati: Rai. @Michele_Anzaldi (Iv): “Giornalisti esterni ospiti nei talk scelti da agenzia? Azienda chiarisca”. Interrogazion… - carla91597355 : RT @Michele_Anzaldi: Rai, perché nei talk sempre i soliti giornalisti? Interrogazione di Anzaldi in Vigilanza -

Ultime Notizie dalla rete : Rai nei

Informa

prossimi giorni si decideranno modalità e tempi delle modifiche del sistema pensionistico. ... Borse in rialzo, al top Enel, male Sanpaolo, Telecom e Poste Italiane Seconda casa e canone: in ...La questione sarà trattataprossimi giorni in vista del varo della legge di bilancio che ... Secondo quanto riferisceNews , fonti governative hanno fatto sapere che con molta probabilità il ...Da domani, mercoledì 20 ottobre, lo switch off del digitale terrestre entra nel vivo con milioni di televisori che non saranno più in grado di ricevere l’attuale segnale – in particolare, alcuni canal ...Si tratta di uno standard hd che sarà visibile solo con decoder o tv acquistate dal 2010. Disponibili due bonus per adeguare i dispositivi ...