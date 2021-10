Facchinetti: «Ho un trauma cranico, non ritiro la denuncia contro McGregor». Il racconto di Benji (Di martedì 19 ottobre 2021) «Se dovesse chiamarmi l’avvocato di McGregor e offrirmi 10 milioni di euro per ritirare la denuncia, io direi di no». Lo ha affermato Francesco Facchinetti a Radio 105 parlando dell’aggressione subìta da parte del fighter di Arti Marziali Miste (MMA). «Non mi interessa nulla dei soldi. E nemmeno dell’hype. Ho sempre mal di testa, devo portare questo collarino 8 ore al giorno per 16 giorni». Inoltre, «ho un trauma cranico, ho una distorsione alla rachide cervicale che non so neanche cosa voglia dire». Facchinetti: «McGregor è pericoloso» «Questa storia a me non fa piacere», ha spiegato Facchinetti. «Se potessi avere la macchina di “Back To The Future” tornerei indietro nel tempo. E quel sabato non andrei lì. Io porto avanti la denuncia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) «Se dovesse chiamarmi l’avvocato die offrirmi 10 milioni di euro per ritirare la, io direi di no». Lo ha affermato Francescoa Radio 105 parlando dell’aggressione subìta da parte del fighter di Arti Marziali Miste (MMA). «Non mi interessa nulla dei soldi. E nemmeno dell’hype. Ho sempre mal di testa, devo portare questo collarino 8 ore al giorno per 16 giorni». Inoltre, «ho un, ho una distorsione alla rachide cervicale che non so neanche cosa voglia dire».: «è pericoloso» «Questa storia a me non fa piacere», ha spiegato. «Se potessi avere la macchina di “Back To The Future” tornerei indietro nel tempo. E quel sabato non andrei lì. Io porto avanti la...

