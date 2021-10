E’ crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi: lei toglie la fede e lo “sbugiarda” pubblicamente – FOTO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Wanda Nara smentisce pubblicamente Mauro Icardi e posta una FOTOgrafia della sua mano senza la fede: “Mi piace senza anello”, scrive augurando una buona giornata ai numerosi follower. E’ crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi: lei toglie la fede Proprio alcune ore fa Mauro Icardi era volato a Milano da lei ed aveva postato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 ottobre 2021)smentiscee posta unagrafia della sua mano senza la: “Mi piace senza anello”, scrive augurando una buona giornata ai numerosi follower. E’tra: leilaProprio alcune ore faera volato a Milano da lei ed aveva postato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

