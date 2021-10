Turris-Palermo, Serie C: probabili formazioni, pronostico e dove vederla (Di domenica 17 ottobre 2021) Il match più interessante della nona giornata del Girone C di Serie C è di sicuro Turris-Palermo, delicata sfida di alta classifica fra due squadre appaiate a 13 punti in terza posizione. Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco il fischio d’inizio alla gara è in programma alle ore 14:30 di oggi. Il momento delle due squadre L’obiettivo di entrambe le squadre è quello di tenere la scia della capolista Bari, lanciata a +6 sul Catanzaro e a +7 sul Turris e Palermo. Proprio contro i galletti, la scorsa giornata i padroni di casa hanno subito un sonoro 4-2 che ha messo fine ad una striscia vincente di 3 partite. La squadra di Caneo, quindi, vorrà subito riprendere la marcia dimenticando al più presto la sconfitta del San Nicola. Di fronte, però, c’è un Palermo in forma che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) Il match più interessante della nona giornata del Girone C diC è di sicuro, delicata sfida di alta classifica fra due squadre appaiate a 13 punti in terza posizione. Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco il fischio d’inizio alla gara è in programma alle ore 14:30 di oggi. Il momento delle due squadre L’obiettivo di entrambe le squadre è quello di tenere la scia della capolista Bari, lanciata a +6 sul Catanzaro e a +7 sul. Proprio contro i galletti, la scorsa giornata i padroni di casa hanno subito un sonoro 4-2 che ha messo fine ad una striscia vincente di 3 partite. La squadra di Caneo, quindi, vorrà subito riprendere la marcia dimenticando al più presto la sconfitta del San Nicola. Di fronte, però, c’è unin forma che ...

