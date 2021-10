Ronaldo dà gli ordini a Solskjaer | ' Ora le gioco tutte da titolare'

(Di sabato 16 ottobre 2021) MANCHESTER (INGHILTERRA) - Cristianonon ha digerito il fatto di essere andato in panchina in occasione dell'ultima partita di Premier League contro l' Everton prima della sosta delle ...

era fortemente deluso per essere andato in panchina contro l'Everton. Solskjaer pensava ... Cristiano, però,ha detto che vuole giocare tutte le partite da titolare e che sarà lui a dirgli ...A rivelarlo, è una fonte dei Red Devils al tabloid Sun: "era fortemente deluso per essere ... Cristiano, però,ha detto che vuole giocare tutte le partite da titolare e che sarà lui a ...Lo rivela una fonte del Manchester United al tabloid Sun: "Cristiano ha detto al tecnico che vuole giocare tutte le partite" ...Una fonte vicina ai Red Devils rivela: "Cristiano era fortemente deluso per essere andato in panchina contro l'Everton" ...