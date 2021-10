Difesa Juventus: bisogna andare oltre Romagnoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Per la Difesa della Juventus si sta valutando il nome di Alessio Romagnoli. Il difensore classe 95’ è sempre stato un pallino della società bianconera. Ora che il rinnovo con il Milan sembra difficile la Juventus potrebbe provare un affondo per portarlo a Torino a costo zero. Un buon punto di partenza per cominciare ad andare oltre ai senatori Bonucci e Chiellini, ma bisogna andare oltre all’azzurro. Perché la Difesa Juventus non basta solo Romagnoli? Pensare al rossonero non è sbagliato. Chiellini e Bonucci non sono eterni, sopratutto il primo alla veneranda età di 37 anni. A Torino ipotizzano Romagnoli come suo erede, anche se parliamo di giocatori ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 ottobre 2021) Per ladellasi sta valutando il nome di Alessio. Il difensore classe 95’ è sempre stato un pallino della società bianconera. Ora che il rinnovo con il Milan sembra difficile lapotrebbe provare un affondo per portarlo a Torino a costo zero. Un buon punto di partenza per cominciare adai senatori Bonucci e Chiellini, maall’azzurro. Perché lanon basta solo? Pensare al rossonero non è sbagliato. Chiellini e Bonucci non sono eterni, sopratutto il primo alla veneranda età di 37 anni. A Torino ipotizzanocome suo erede, anche se parliamo di giocatori ...

