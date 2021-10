Democrazia | la forza di Taiwan Intervista all’ambasciatore Lee

Leggi su formiche

(Di sabato 16 ottobre 2021) La riunificazione diè “inevitabile” e sarà “raggiunta”, ha detto pochi giorni fa il segretario del Partito comunista cinese, capo di stato Xi Jinping, in un discorso dalla Grande Sala del Popolo a Tiananmen. Le parole di Xi, trasmesse in diretta televisiva, seguono una fase in cui la Cina sembra aver aumentato la sua aggressività verso. Cosa c’è dietro questo slancio e qual è la posizione di Taipei? Lo chiediamo a Andrea Sing-Ying Lee, ambasciatore diin Italia. “In primo luogo, il termine “Riunificazione” è un concetto fuorviante — risponde — perché la Repubblica di Cina () non è mai stata sotto il controllo della Repubblica Popolare Cinese. Non si può riunificare qualcosa che non è mai stato unito. Quello che cerca Pechino è in realtà un’annessione, cioè annettere...