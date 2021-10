Dal taschino della mascherina spuntano hashish e cocaina: ingegnoso pusher fermato dalla polizia (Di sabato 16 ottobre 2021) Utilizzare la mascherina come nascondiglio per la droga (e come marsupio per trasportarla)… Questa ancora ci mancava. E a colmare il gap ha provveduto un 27enne, che gli agenti in borghese del Nucleo Operativo della polizia locale, hanno fermato in Campo Santa Margherita a Venezia. La trovata del ventisettenne stanato e fermato dagli agenti avrà potuto anche essere originale. Ma l’atteggiamento sospetto e incerto del giovane lo ha tradito ugualmente. L’uomo, che nascondeva alcune dosi di hashish e cocaina in un piccolo taschino all’interno della mascherina, ha involontariamente dato nell’occhio e insospettito il gruppo di poliziotti in borghese. Venezia, 27enne nascondeva la droga nella mascherina Che, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Utilizzare lacome nascondiglio per la droga (e come marsupio per trasportarla)… Questa ancora ci mancava. E a colmare il gap ha provveduto un 27enne, che gli agenti in borghese del Nucleo Operativolocale, hannoin Campo Santa Margherita a Venezia. La trovata del ventisettenne stanato edagli agenti avrà potuto anche essere originale. Ma l’atteggiamento sospetto e incerto del giovane lo ha tradito ugualmente. L’uomo, che nascondeva alcune dosi diin un piccoloall’interno, ha involontariamente dato nell’occhio e insospettito il gruppo di poliziotti in borghese. Venezia, 27enne nascondeva la droga nellaChe, ...

L'autore del furto è risultato essere un 15enne originario del capoluogo dauno, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso della perquisizione personale è stato rinvenuto nella tasca sinistra dei pant ...