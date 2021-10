Vento fortissimo: Lungomare e via Nizza, si spezzano alcuni alberi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –Spezzati, sradicati: il fortissimo Vento di tramontana che sta sferzando Salerno ha determinato l’abbattimento di alcuni alberi in città. Le immagini pubblicate si riferiscono alla parte di Lungomare nell’area ricompresa tra Santa Teresa e piazza Cavour ed a via Nizza. Dal bollettino della Protezione civile regionale si apprende che queste forti raffiche interesseranno la Campania anche in questo venerdì. Si allunga anche a Lungomare e a via Nizza, quindi, la lunga lista degli alberi da sostituire in città. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –Spezzati, sradicati: ildi tramontana che sta sferzando Salerno ha determinato l’abbattimento diin città. Le immagini pubblicate si riferiscono alla parte dinell’area ricompresa tra Santa Teresa e piazza Cavour ed a via. Dal bollettino della Protezione civile regionale si apprende che queste forti raffiche interesseranno la Campania anche in questo venerdì. Si allunga anche ae a via, quindi, la lunga lista deglida sostituire in città. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

