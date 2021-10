USA, Empire State index ottobre cala a 19,8 punti (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Diminuisce più delle attese l’indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato ad ottobre a 19,8 punti dai 34,3 punti di settembre. Il dato è peggiore delle stime degli analisti, che erano per una leggera diminuzione fino a 27 punti. L’indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni. Fra le varie componenti dell’indice, quella sui nuovi ordini peggiora a 24,3, mentre quella sulle consegne diminuisce a 8,9 e quella sulle scorte a 12. “Gli indicatori del mercato del lavoro hanno indicato una crescita continua dell’occupazione e della settimana lavorativa media – si ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Diminuisce più delle attese l’indice manifatturierodi New York, che si è portato ada 19,8dai 34,3di settembre. Il dato è peggiore delle stime degli analisti, che erano per una leggera diminuzione fino a 27. L’indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni. Fra le varie componenti dell’indice, quella sui nuovi ordini peggiora a 24,3, mentre quella sulle consegne diminuisce a 8,9 e quella sulle scorte a 12. “Gli indicatori del mercato del lavoro hanno indicato una crescita continua dell’occupazione e della settimana lavorativa media – si ...

