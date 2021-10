Sospeso il processo per la morte di Giulio Regeni | manca la notifica agli 007 egiziani

(Di venerdì 15 ottobre 2021) È statoilper ladi. Dopo quasi sette ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d’assise del tribunale di Roma hanno accolto l’istanza di sospensione presentata dai legali dei quattro funzionari dell’intelligence egiziana accusati delladel ricercatore friulano, sostenendo chela prova che confermi ladel. Stamani nell’aula bunker di Rebibbia, nel quadrante orientale di Roma, non c’erano infatti i quattro 007. I loro legali Paola Armellin, Filomena Pollastro, Tranquillino Sarno e Annalisa Ticconi, hanno argomentato che gli imputati erano da considerarsi “irreperibili” e non “assenti”, in quanto non hanno mai eletto domicilio. Una ...

Giulio Regeni, annullato rinvio a giudizio 007/ "Premiata prepotenza Egitto" La stessa ... Anche la Chiesa hagli aiuti alla Caritas? Nel Tigray c'è una diocesi che sta cercando di fare ...Quali sono i dubbi rimasti in? "I dubbi sono molteplici e in particolare riguardano l'... perché si rischia la paralisi delproduttivo. Ed è una questione non da poco. La speranza, ...“ReBirth”, l’esposizione di Lorenzo Fabietti in corso alla galleria OlioSuTavola (via del Battistero 38), chiude questo sabato 16 ottobre, concludendo anche la collettiva tematica “Respect eARTh” in c ...Per la Corte d'assise di Roma, non si può essere certi 'dell'effettiva conoscenza del processo da parte degli imputati, né della loro volontaria sottrazione al procedimento'. Legale famiglia Regeni: ' ...