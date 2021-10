Sarri carica la Lazio | «Contro l' Inter mi aspetto reazione»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) “Miunadagli uomini dopo la gara di Bologna. Abbiamo giocato da squadra superficiale”. Così Maurizio, allenatore della, alla vigilia della sfida con l’all’Olimpico. “Il nostro modo di difendere presuppone la partecipazione di tutta la squadra. Nell’ultima gara giocata ci è mancato questo. Noi vogliamo condurre la partita”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “Il gruppo in certi momenti cade nella superficialità. Soprattutto quando le cose sembrano andare bene. La grande partita di questa stagione? Tutti parlano del derby, ma la grande prova è stata offertala Lokomotiv”, ha proseguito.ha poi aggiornato sulle condizioni di Immobile: “Si sta allenando da due giorni, è stato fermo e gli ha fatto bene”. E ha speso ...

Sarri sprona la Lazio e chiede ai giocatori una prova d'autore. La sconfitta e la prestazione opaca di Bologna, nonostante siano passate due settimane, aleggia ancora a Formello. L'inizio di campionato è stato all'insegna dello spettacolo, visto che in tutte le loro partite sono stati segnati almeno 3 gol; dato analogo per le gare interne della nuova Lazio di Sarri. Dichiarazioni contrastanti del tecnico della Lazio… Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Inter, il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri è tornato a parlare della situazione legata al club. Domani alle 18:00 le due compagini daranno battaglia sul prato dell'Olimpico, ma intanto ci ha pensato la Lazio sui social ad infiammare l'attesa. Il club biancoceleste ha pubblicato un video promozionale.