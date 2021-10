Ignazio Moser | smascherata la sua vera cura | è solo e soltanto LEI | fan in delirio

Advertising

zazoomblog : Ignazio Moser preoccupa i fan: il problema di salute rivelato Ecco come sta oggi - #Ignazio #Moser #preoccupa… - lorisz841 : RT @dancer83tp: E dopo ignazio moser è il suo diario dove appuntava con quante era stato...abbiamo lulù che ha una cartella sul cellulare… - dancer83tp : E dopo ignazio moser è il suo diario dove appuntava con quante era stato...abbiamo lulù che ha una cartella sul c… - PasqualeMarro : #IgnazioMoser beccato con un’altra vip. #Cecilia impazzisce e arrivano alle mani - 361_magazine : Una nuova avventura per Ignazio Moser? #ignaziomoser #italiauno #backtoschool -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

... in onda ogni mercoledì alle 22.00 su MTV (Sky 131) e in streaming su NOW ( scopri l'offerta di NOW ) condotta dai mitici Cecilia Rodriguez e. Alla pagina dedicata allo show qui su mtv.A condurre il programma sono Cecilia Rodriguez ema i veri protagonisti sono i concorrenti al programma. E poi c'è anche un'altra grande protagonista: la villa che fa sfondo a Ex on the ...Avete presente la splendida villa di Ex on the Beach 3? Ecco dove si trova la location principale del programma.Nuovi ingressi in vista nella Casa del Grande Fratello Vip. Per movimentare il reality diretto da Alfonso Signorini gli autori sono pronti a far entrare ...